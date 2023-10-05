Игрок «ПСЖ» не считает кошмаром разгромное поражение от «Ньюкалса» в ЛЧ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш нашел позитивные моменты в игре команды против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов. Его слова передает сайт УЕФА.

«Мы пытались играть в свой футбол, но у них хорошая команда. Не думаю, что это кошмар, даже если вышло крупное поражение. У нас были моменты, но все дело в мелочах. Сегодня они на стороне «Ньюкасла». Думаю, они были острее в единоборствах и использовали свои моменты. Поэтому они и победили», — сказал Рамуш.

4 октября «ПСЖ» уступил «Ньюкаслу» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:4. К 50-й минуте англичане вели 3:0 благодаря голам Альмирона, Берна и Лонгстаффа. Затем Эрнандес один мяч сумел отыграть. В добавленное время Шер установил окончательный счет.

После двух туров «ПСЖ», набрав три очка, идет на втором месте в группе. «Ньюкасл» с шестью очками является лидером квартета. Следующий матч подопечные Луиса Энрике проведут против «Милана» 25 октября.

В прошлом сезоне «ПСЖ» дошел до 1/8 финала, где уступил мюнхенской «Баварии».

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