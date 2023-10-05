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Легионер клуба РПЛ выделил главное для себя в России

Защитник «Балтики» Гассама назвал россиян отличными и дружелюбными людьми

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Французский футболист калининградской «Балтики» Натан Гассама рассказал, что думает о России и российском народе. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Калининград — топовый город, а Россия — хорошая страна. Мне нравятся русские, это отличные и дружелюбные люди. Главное, что я выделил для себя в России — хорошие рестораны, в которых очень вкусно готовят», — заявил легионер.

Гассама перешел в «Балтику» в августе 2023 года. 22-летний защитник провел за свой клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Подопечные Сергея Игнашевича после 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали семь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице. В ближайшем туре калининградцы на своем поле сыграют с «Оренбургом». Встреча пройдет 7 октября. Начало в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» обыграл «Балтику» в матче Кубка России.

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