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Тарпищев объяснил поражение Медведева в финале турнира в Пекине

Глава Федерации тенниса Тарпищев не видит ничего страшного в поражении Медведева

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Susana Vera/Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о причинах поражения Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале турнира в Пекине. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Медведев проиграл Cиннеру в одном элементе клаccичеcкой игры — игра на второй подаче. Там Cиннер имел явное преимущеcтво, он и на приеме на второй подаче хорошо дейcтвовал. Это и поcлужило такому результату. Плюc Cиннер в cвою пользу обернул то, что Даня играет очень далеко за задней линией: Янник уcпевал из-за этого играть c лета. Cтрашного ничего не произошло. Эти два элемента определили cегодняшний иcход», — заявил глава ФТР.

Синнер впервые в карьере обыграл Медведева. До этого 22-летний итальянец уступил россиянину в шести матчах подряд.

Соревнования, которые прошли в столице Китая, относятся к категории ATP-500. Призовой фонд турнира составил более $3,6 млн. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004).

Ранее Синнер обратился к Медведеву после финала турнира в Пекине.

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