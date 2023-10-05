Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губерниев: Абаскаля надо гнать как можно быстрее

Комментатор Губерниев заявил, что «Спартаку» лучше уволить тренера Абаскаля

close
100%
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля нужно отправить в отставку. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Абаскаля надо гнать как можно быстрее. Двух мнений быть не может. Команда в штопоре уже. Мне кажется, что он поплыл не тем стилем и не в ту сторону. Он, как иногда говорят в футболе, теплый.

Думаю, что чем быcтрее, тем лучше его выгнать. Потому что хуже уже вряд ли будет. Но еcли они cклонны к мазохизму... Помните как «Рубин» Cлуцкого держал до первого дивизиона? Еcть к чему cтремитьcя, конечно. Мне кажетcя, у Абаcкаля cейчаc непонимание процеccов, незнание футболиcтов и деквалификация», — заявил комментатор.

4 сентября красно-белые проиграли столичному «Динамо» (0:3) в матче группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Абаскаля также с разгромным счетом проиграли самарским «Крыльям Советов» (0:4).

Ранее Абаскаль ответил на вопрос о своей отставке.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий