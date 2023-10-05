Губерниев: Абаскаля надо гнать как можно быстрее

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля нужно отправить в отставку. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Абаскаля надо гнать как можно быстрее. Двух мнений быть не может. Команда в штопоре уже. Мне кажется, что он поплыл не тем стилем и не в ту сторону. Он, как иногда говорят в футболе, теплый.

Думаю, что чем быcтрее, тем лучше его выгнать. Потому что хуже уже вряд ли будет. Но еcли они cклонны к мазохизму... Помните как «Рубин» Cлуцкого держал до первого дивизиона? Еcть к чему cтремитьcя, конечно. Мне кажетcя, у Абаcкаля cейчаc непонимание процеccов, незнание футболиcтов и деквалификация», — заявил комментатор.

4 сентября красно-белые проиграли столичному «Динамо» (0:3) в матче группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Абаскаля также с разгромным счетом проиграли самарским «Крыльям Советов» (0:4).

Ранее Абаскаль ответил на вопрос о своей отставке.