Абаскаль ответил на вопрос о своей отставке с поста тренера «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения от столичного «Динамо» в матче пути РПЛ Кубка России заявил, что не думает о своей отставке, передает ТАСС.

«Меня интересует только подготовка команды к следующему матчу. Это футбол, тут так бывает: если ты проигрываешь, то виновен, если выигрываешь, то ты бог», — сказал Абаскаль.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 0:3.

Под занавес первого тайма счет в матче открыл Бителло. Еще до перерыва преимущество бело-голубых удвоил Даниил Фомин. Третий гол в ворота «Спартака» забил Иван Зазвонкин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы D Кубка России «Спартак» занимает первое место, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет с московским ЦСКА.

Ранее Абаскаль высказался о разгромном поражении от «Динамо».