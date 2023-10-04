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Журова рассказала, как отстранение от юношеских Игр повлияет на развитие спорта в России

Депутат Журова: российскую систему спорта не разрушить извне

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Павел Бедняков/РИА Новости

Депутат Государственной думы Светлана Журова, во время профессиональной спортивной карьеры в конькобежном спорте выигравшая золотую медаль на Олимпийских играх в Турине в 2006 году, в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что никакие отстранения от международных турниров не помешают государству развивать детско-юношеский и профессиональный спорт в стране.

«Уверена, они проанализировали, что наши дети и юниоры всегда очень сильно выступают. Мы и четыре года назад выиграли юношеские Олимпийские игры. У нас серьезно вкладывается в юношеский спорт государство. Так же в Китае, например. А в тех же США — другая система, там платят родители. Если родители не могут, то спортсмен мало чего добьется. У нас государственный подход, которого, они думают, нас лишат. Но так не получится. У нас выстроенная система, но она никогда не разрушится и всегда будет такой, как бы это ни пытались, не допуская нас на международные соревнования», — подчеркнула Журова.

В Международном олимпийском комитете заявили, что на данный момент ни один спортсмен в нейтральном статусе не квалифицировался на зимние юношеские Олимпийские игры, которые состоятся в Южной Корее уже в январе--феврале следующего года.

Ранее в ОКР заявили, что глава МОК Бах мучает Россию.

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