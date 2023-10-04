Абаскаль высказался о разгромном поражении от «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромное поражение от московского «Динамо» в матче пути РПЛ Кубка России, отметив, что команда хотела достичь другого результата, передает «Чемпионат».

«Это не тот результат, который мы хотели. Но мы смогли гарантировать себе выход с первого места за два тура до конца. Сопернику нужно было побеждать во что бы то ни стало», — сказал Абаскаль.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 0:3.

Под занавес первого тайма счет в матче открыл Бителло. Еще до перерыва преимущество бело-голубых удвоил Даниил Фомин. Третий гол в ворота «Спартака» забил Иван Зазвонкин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы D Кубка России «Спартак» занимает первое место, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе восемь баллов.

Ранее «Спартак» разгромно уступил «Динамо» в матче Кубка России.