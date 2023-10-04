ФИФА допустит юношеские сборные России до ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте сообщила, что юношеские сборные России будут допущены на чемпионат мира, если пройдут квалификацию.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

В заявлении отмечается, что российские спортсмены могут выступать на чемпионатах мира под названием «Российский футбольный союз» без гимна и флага, экипировка должна быть нейтральных цветов.

«Совет ФИФА утвердил распространение этого решения на чемпионат мира по футболу среди юношей до 17 лет и чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет», — также говорится в сообщении.

ФИФА и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее в Бельгии прокомментировали решение УЕФА допустить юношеские сборные России.