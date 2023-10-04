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«Спартак» разгромно уступил «Динамо» в матче Кубка России

«Динамо» разгромило «Спартак» в матче Пути РПЛ Кубка России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский «Спартак» уступил столичному «Динамо» в матче Пути РПЛ группового этапа Кубка России.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 0:3.

Под занавес первого тайма счет в матче открыл Бителло. Еще до перерыва преимущество бело-голубых удвоил Даниил Фомин. Третий гол в ворота «Спартака» забил Иван Зазвонкин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы D Кубка России «Спартак» занимает первое место, набрав 12 очков, «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре Кубка России «Спартак» на своем поле сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет 1 ноября. «Динамо» на своем поле сыграет против «Пари НН». Матч состоится 2 ноября.

Московский ЦСКА является действующим победителем турнира. В решающем матче подопечные Владимира Федотова обыграли в серии пенальти «Краснодар».

Международная федерация футбола и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее воронежский «Факел» обыграл ЦСКА в матче Кубка России.

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