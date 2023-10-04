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Футболист сборной Аргентины назвал игрока, который является примером для подражания

Вратарь сборной Аргентины Мартинес: Месси является примером для подражания

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Вратарь английской «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил, что футболист Лионель Месси является примером для подражания, передает TV Publica.

«Месси олицетворяет собой все качества аргентинцев. Он семейный человек, который дает все детям и жене. Он любит футбол и отдает на поле все. Месси — это пример для подражания», — сказал Мартинес.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх. Портал Transfermarkt оценивает Месси в €35 млн.

После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее сообщалось, что Месси может пропустить ближайший матч «Интер Майами».

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