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Журова: конкуренты просто хотят убрать Россию с международной арены

Депутат Журова: такая изоляция спорта уже была во время Советского Союза

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Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте, а ныне депутат Государственной думы Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» назвала попыткой конкурентов убрать Россию с международной арены нежелание допускать российских спортсменов до зимней юношеской Олимпиады в Южной Корее.

«Несомненно, очевидно, что есть люди, желающие убрать нас как конкурентов. Если не будет резервов, то через десять лет у нас некому будет выступать. И они будут тыкать пальцем и говорить, что вот закончилась спортивная держава Россия, нет у нее больше медалей. Они почему-то убеждены, что будет именно так. Но это заблуждение. Такое уже было в Советском Союзе. У нас есть поговорка: «Не надо лезть на рожон и тыкать в медведя палкой». И в этом случае у нас только сейчас настроилась спортивная инфраструктура. Столько всего сделано, что мы не откажемся от этого пути. Наоборот, только разозлимся, и конкуренция станет от нас еще серьезнее. И на этом надо делать акцент внутри страны», — считает Журова.

В 2020 году сборная России выиграла медальный зачет юношеских Олимпийских игр, выиграв в швейцарской Лозанне 10 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Ранее в ОКР заявили, что глава МОК Бах мучает Россию.

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