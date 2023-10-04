Россияне ответили, кто должен принять решение об участии спортсменов в ОИ без флага

Более половины (56%) россиян считают, что олимпийская сборная должна принять единое решение и определить, стоит ли спортсменам из России принимать участие в Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,4 тыс. человек.

По мнению этой части респондентов, атлеты могут поехать все вместе под нейтральным флагом.

«Пусть едут, если захотят. Наши спортсмены уже выступали под нейтральным флагом. Они все равно были россиянами, и мы все равно за них переживали», — отметила участница опроса.

Еще 16% опрошенных уверены, что такое решение каждый спортсмен должен принимать индивидуально, потому что тренер, команда или страна не имеют права решать за них.

«Люди все детство и молодость отдают в спорт, ради того, чтобы стать чемпионом, а потом домохозяйки их осуждают, за то, что спортсмен, отдавший всего себя спорту, хочет выступить. Не понимаю этого. Каждый волен делать свой выбор», — высказался один из респондентов.

14% россиян, напротив, считают, что решение должны принимать жители страны, потому что за выезд сборной будет платить государство из денег налогоплательщиков, 8% предлагают решить этот вопрос Министерству спорта или профильным комитетам, 2% — тренерам спортсменов. 4% отметили, что затрудняются ответить.

Накануне 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина заявила, что не готова ехать на Олимпийские игры без флага и гимна России.

Ранее олимпийский чемпион Вик Уайлд высказался об «отмене» российского спорта.