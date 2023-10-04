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Глава футбола Камеруна заявил, что его страна всегда готова помочь России

Генсек Федерации футбола Камеруна Джунан: всегда готовы прийти на помощь России

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Dylan Martinez/Reuters

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о взаимоотношениях с Россией, заявив, что его страна всегда готова прийти на помощь, передает Sport24.

«Наши страны сотрудничают в политике, обороне. Мы всегда готовы прийти на помощь России, а ваша страна готова помочь нам. Главное для нас — построить дружбу между странами», — сказал Джунан.

Сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном 12 октября. Матч пройдет на «ВТБ Арене». 16 октября в Турции россияне встретятся со сборной Кении.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии: Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром — 1:1.

Ранее Вячеслав Колосков назвал сборную Камеруна сильнейшей в Африке.

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Футбол. Чемпионат России
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