Российская фигуристка рассказала, что представляет себя раковым больным

Российская фигуристка Мария Талалайкина заявила, что выступает не ради баллов, а для удовольствия, передает Sport24.

«Катаюсь не особо для баллов, а просто хочу получать удовольствие. Прозвучит грубо, но я представляю себя раковым больным, которому сказали, что ему осталось жить два года. И я получаю удовольствие от спорта», — сказала Талалайкина.

Сезон-2021/22 Талалайкина провела в Италии и собиралась выступать за эту страну. В декабре 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства.

В начале октября 2022 года сообщалось, что Талалайкина хочет вернуться в Россию и тренироваться в группе Евгения Рукавицына, где работала до своего отъезда.

28–29 января Талалайкина выступила на чемпионате Санкт-Петербурга. Эти соревнования стали для нее первыми после возвращения. Фигуристка допустила ошибки в обеих программах и заняла 11-е место.

Ранее Талалайкина заявила, что рада выступать на родине.