Звезда НХЛ рассказал, как футбольному «Спартаку» прийти к успеху

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук поделился мнением о том, что в футбольном «Спартаке» костяк должен быть из российских игроков, передает РИА Новости.

«Мое мнение, что в «Спартаке» должен быть русский костяк и вокруг него — хорошие легионеры. Тогда клуб придет к успеху. Это было, когда команда становилась чемпионом в 2017 году», — сказал Ковальчук.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

После этого поражения в СМИ появилось сразу несколько кандидатов на замену Гильермо Абаскалю: Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич.

«Спартак» занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 16 очков. «Ростов» располагается на 12-м месте, имея в активе десять баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

4 октября «Спартак» в рамках Пути РПЛ Кубка России сыграет с московским «Динамо».

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал, какой тренер сможет наладить игру «Спартака».