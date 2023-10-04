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Россияне еще имеют шанс на выступление в зимних юношеских Играх

МОК опроверг данные о запрете россиянам участвовать в зимних юношеских Играх

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РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) не запрещал российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних юношеских Олимпийских играх. Слова представителя организации передает ТАСС.

«На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо. Никакого дальнейшего решения принято не было», — сказали в организации.

«Советский спорт» сообщал, что МОК не допустил россиян до зимних юношеских Игр. Четвертые по счету зимние юношеские Игры состоятся в 2024 году в Южной Корее. Они пройдут с 19 января по 2 февраля в городе Канвондо.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее в ОКР заявили, что глава МОК Бах мучает Россию.

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