Экс-игрок «Динамо» считает, что Соболев сейчас сильнее Тюкавина

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин высказался о форварде бело-голубых Константине Тюкавине, который не был вызван Валерием Карпиным в сборную России. Его слова передает Legalbet.

«Для меня не стало неожиданностью, что Тюкавина нет в составе сборной России. Он в семи играх вообще ни одного гола не забил. Тот же Соболев забивает, двигается. Даже Марцел Личка сказал, что у Тюкавина тяжелые ноги. Может быть, он подустал, либо какой-то спад. Он не сильнее сейчас тех ребят, которых вызвал Валерий Карпин. На данный момент Тюкавин слабее Соболева», — сказал Терехин.

Тюкавин не попал в список игроков сборной России, вызванных на октябрьские матчи. В него помимо Соболева вошли нападающие Федор Чалов и Иван Сергеев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тюкавин провел 10 матчей, отметившись тремя забитыми мячами. В последних семи играх форвард не смог отличиться.

Александр Соболев выходил на поле в девяти играх РПЛ и записал на свой счет два забитых мяча.

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