МОК не допустил россиян до зимних юношеских Игр

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что российские спортсмены не смогут принять участие в зимних юношеских Играх — 2024 даже в нейтральном статусе. Слова представителя организации передает «Советский спорт».

«Если говорить о зимних юношеских Играх — 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — сказали в организации.

Четвертые по счету зимние юношеские Игры состоятся в 2024 году в Южной Корее. Они пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее в ОКР заявили, что глава МОК Бах мучает Россию.