В ФТР назвали фаворита финала между Медведевым и Синнером

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что у россиянина Даниила Медведева будет преимущество в финале турнира в Пекине (Китай). Его слова передает «Матч ТВ».

«Медведев превосходил соперника во всех линиях, корт достаточно медленный был. Несмотря на это он был везде лучше — на приеме, задней линии, подаче. Не было ощущения, что он может проиграть. Победа заслуженная.

Многое зависит от покрытия, Даня предпочитает играть на харде, Синнер склонен к земле, сейчас усредненное покрытие. Думаю, будет вязкая игра, но преимущество должно быть у Дани в силу опыта и скорости», — сказал Тарпищев.

4 октября Медведев сыграет в финале с представителем Италии Янником Синнером.

В полуфинале россиянин обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:4, 6:3, итальянец в своем поединке оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 795 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8535 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7280). Умбер располагается на 36-й позиции.

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