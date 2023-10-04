Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФТР назвали фаворита финала между Медведевым и Синнером

Тарпищев считает Медведева фаворитом финального матча против Синнера

close
100%
Susana Vera/Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что у россиянина Даниила Медведева будет преимущество в финале турнира в Пекине (Китай). Его слова передает «Матч ТВ».

«Медведев превосходил соперника во всех линиях, корт достаточно медленный был. Несмотря на это он был везде лучше — на приеме, задней линии, подаче. Не было ощущения, что он может проиграть. Победа заслуженная.

Многое зависит от покрытия, Даня предпочитает играть на харде, Синнер склонен к земле, сейчас усредненное покрытие. Думаю, будет вязкая игра, но преимущество должно быть у Дани в силу опыта и скорости», — сказал Тарпищев.

4 октября Медведев сыграет в финале с представителем Италии Янником Синнером.

В полуфинале россиянин обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:4, 6:3, итальянец в своем поединке оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 795 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8535 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7280). Умбер располагается на 36-й позиции.

Ранее украинская теннисистка потребовала от WTA разъяснить значение нейтрального статуса.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий