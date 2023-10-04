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Зарема объяснила изменение в поведении тренера «Спартака» Абаскаля

Зарема Салихова: господа из «Лукойла» вскружили молодую рыжую голову Абаскаля

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что главному тренеру команды Гильермо Абаскалю руководители «Лукойла» вскружили голову. Об этом она заявила Sport24.

«Абаскаль первые полгода был в адеквате, пока не началось подношение всевозможных благ и даров. Он своей усердной работой нивелировал эффект от трансферных провалов (Мевля и Бальде) нового менеджмента. И в целом отношение к Абаскалю, как к Мессии, который снизошел на русскую землю в условиях отстранения от еврокубков. Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла», — сказала Салихова.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Ранее экс-президент «Локомотива» заявила, что Абаскаль висит на волоске от увольнения.

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