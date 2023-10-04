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Хвича Кварацхелия рассказал о своей мечте

Футболист «Наполи» Кварацхелия: мечтаю выиграть ЛЧ и сыграть на Евро или ЧМ

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Alessandro Garofalo/Global Look Press

Нападающий итальянского футбольного клуба «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своей мечте. Его слова передает AS.

«Футбольная мечта? У меня их две: поднять трофей Лиги чемпионов и сыграть на чемпионате Европы или чемпионате мира с Грузией», — сказал Хвича.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с нападающим.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержало победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды.

27 сентября он отличился в матче против «Удинезе». Последний раз он забивал в марте 2023 года.

Ранее Кварацхелия рассказал, что мечтает выиграть «Золотой мяч».

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Футбол. Чемпионат Италии
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