Месси может пропустить ближайший матч «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси может пропустить встречу с Чикаго Файр», которая пройдет в ночь на 5 октября по московскому времени. Об этом сообщает Франс Пресс.

«По итогам тренировки мы оценим, сможет ли Месси отправиться с нами в Чикаго или нет», — заявил главный тренер команды Херардо Мартино.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх. Портал Transfermarkt оценивает Месси в €35 млн.

После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг признался, что лгал о том, что считает Лионеля Месси лучшим футболистом в мире, чтобы играть за сине-гранатовых.