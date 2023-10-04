Экс-футболист «Рубина»: мечтаю выиграть «Золотой мяч», но его отдадут Месси

Футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия заявил, что мечтает выиграть «Золотой мяч». Его слова передает AS.

Кварацхелия номинирован на «Золотой мяч». Церемония пройдет 30 октября.

«Приехав из такой маленькой страны, было трудно представить все это, поэтому я чувствую, что если ты будешь вкладывать душу в то, что ты делаешь, твои труды окупятся. Я, как и все, мечтаю однажды выиграть «Золотой мяч». Кто получит его на ближайшей церемонии? Думаю, Месси», — сказал Хвича.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с нападающим.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержало победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды.

27 сентября он отличился в матче против «Удинезе». Последний раз он забивал в марте 2023 года.

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