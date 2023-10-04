Экс-футболист Радимов считает, что Захарян может повторить историю Миранчука

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может повторить судьбу Алексея Миранчука в «Аталанте». Слова Радимова передает «Матч ТВ».

«Может повториться история, как с Миранчуком, которого брали, и все время он на замене «вот‑вот подойдет». Но с такой игрой «Сосьедад» ему действительно будет тяжело. Ему надо адаптироваться, выучить язык. Нужно только доказывать. Если у тебя на максимуме работают игроки стартового состава, пробиться и убрать их тяжело», — сказал Радимов.

25 сентября в клубе сообщили, что Захарян заразился коронавирусом.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге три матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

Ранее комментатор Георгий Черданцев заявил, что Захарян не сможет пробиться в стартовый состав «Реал Сосьедад».