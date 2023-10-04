В Госдуме отреагировали на извинения вице-президента УЕФА за допуск российской сборной

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал извинения первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и главы Шведской спортивной конфедерации Карл-Эрика Нильссона за допуск юношеских российских сборных к международным соревнованиям. Слова Свищева передает «Спорт-Экспресс».

«Вот он, хваленый свободный спортивный мир, где каждый может говорить все, что хочет, и голосовать, как хочет. Швед проголосовал за допуск, потом поднялся скандал, его начала гнобить и хейтить шведская федерация. С какой стати его вообще трогают? Он высказал свою позицию, но под давлением начал извиняться. Потому что его начинают запугивать», — сказал Свищев.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций допустил до международных турниров российские национальные юношеские команды (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

После этого о бойкоте матчей против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

Ранее Татьяна Тарасова назвала извинения вице-президента УЕФА полным безобразием.