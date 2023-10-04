Экс-президент «Локомотива»: Абаскаль висит на волоске от увольнения

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Гильермо Абаскаль висит на волоске от увольнения с поста главного тренера московского «Спартака». Слова Смородской передает «РБ Спорт».

«Решение по Абаскалю назревало и раньше, но у команды случилась победная серия и сразу как будто все наладилось. Я игры у «Спартака» не вижу. За то время, что Абаскаль работает, должна быть поставлена игра. Сейчас испанец висит на волоске от увольнения. Для него матчи против «Динамо» и ЦСКА — два финала», — сказала Смородская.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

После этого поражения в СМИ появилось сразу несколько кандидатов на замену Гильермо Абаскалю: Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич.

«Спартак» занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 16 очков. «Ростов» располагается на 12 месте, имея в активе десять баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее экс-футболист Дмитрий Булыкин рассказал, какой тренер сможет наладить игру «Спартака».