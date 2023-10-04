Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-президент «Локомотива»: Абаскаль висит на волоске от увольнения

Смородская: Абаскаль висит на волоске от увольнения из «Спартака»

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Гильермо Абаскаль висит на волоске от увольнения с поста главного тренера московского «Спартака». Слова Смородской передает «РБ Спорт».

«Решение по Абаскалю назревало и раньше, но у команды случилась победная серия и сразу как будто все наладилось. Я игры у «Спартака» не вижу. За то время, что Абаскаль работает, должна быть поставлена игра. Сейчас испанец висит на волоске от увольнения. Для него матчи против «Динамо» и ЦСКА — два финала», — сказала Смородская.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

После этого поражения в СМИ появилось сразу несколько кандидатов на замену Гильермо Абаскалю: Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич.

«Спартак» занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 16 очков. «Ростов» располагается на 12 месте, имея в активе десять баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее экс-футболист Дмитрий Булыкин рассказал, какой тренер сможет наладить игру «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий