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Булыкин рассказал, какой тренер сможет наладить игру «Спартака»

Экс-футболист Булыкин считает, что «Спартаку» нужен российский тренер

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что московскому «Спартаку» нужен российский главный тренер. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Хотелось бы, чтобы в руководстве «Спартака» осознали, что все иностранцы не понимают до конца специфику российского чемпионата. Тем более, сейчас у нас нет международных матчей. Думаю, что нужен русский специалист, который поймет, разберется и наладит все в «Спартаке». Результаты Абаскаля должны привести к такому выводу», — сказал Булыкин.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

После этого поражения в СМИ появилось сразу несколько кандидатов на замену Гильермо Абаскалю: Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич.

«Спартак» занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 16 очков. «Ростов» располагается на 12 месте, имея в активе десять баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее в «Ростове» рассказали, возглавит ли Карпин «Спартак».

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