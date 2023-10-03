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Ветеран ЦСКА назвал команду-открытие сезона в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Масалитин назвал «Крылья Советов» главным открытием сезона в РПЛ

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ФК «Крылья Советов»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает самарские «Крылья Советов» главным открытием текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Открытие этого чемпионата — «Крылья Советов». Это такая команда-золушка, которая обычно в конце превращается в принцессу. Всегда в каждом есезоне есть такие клубы, на которых никто не ставил, а они показывают отличную игру и идут вверху таблицы. Здесь надо понимать, что Осинькин гнул свою линию, не отказывается от своих принципов, грамотно мотивирует игроков.

У клуба небольшой бюджет, это о чем говорит — что при правильной организации можно и хороших игроков найти, и качественно выстроить систему и получить отличный результат. Конечно, что-то не всегда получается, как в той же игре с ЦСКА, где они в большинстве упустили победу, но глобально за них можно только порадоваться», — заявил Масалитин.

После 10 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Краснодар» лидирует с активом в 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, на третьем месте располагается столичный «Локомотив» (18).

Ранее тренер Борис Игнатьев объяснил слабое выступление Артема Дзюбы в РПЛ предсказуемостью.

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