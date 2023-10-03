Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА заявил, что клуб бросает «то в жар, то в холод»

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что клуб не должен жаловаться на плотный график

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что армейцы не должны жаловаться на то, что в календарном 2023 году играют практически без перерыва.

По его словам, соперник красно-синих по финалу Кубка России так же проводит 2023-й год в плотном графике, однако это не мешает ему идти в лидерах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар» играл в финале Кубка России вместе с ЦСКА. Некоторые начинают говорить, что ЦСКА мало отдыхал, что не мог восстановиться после сезона, но «Краснодар», получается, смог восстановиться и играет так, что идет на первом месте. Это как так получается? Команды вместе заканчивали прошлый сезон, а сейчас одна команда показывает стабильную игру, с надежной обороной и лидерством в таблице, а другую колбасит — то хорошо ЦСКА играет, то плохо, то никак, то замечательно. Бросает то в жар то в холод», — заявил Масалитин.

После 10 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Краснодар» лидирует с активом в 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, на третьем месте располагается столичный «Локомотив» (18). ЦСКА с 16 очками занимает седьмое место.

Ранее экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий