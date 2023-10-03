В РФС выступили за введение плей-офф в Российской премьер-лиге

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что ему нравится идея введения плей-офф для определения победителя Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Legalbet.

«Был бы мне интересен плей-офф по итогам РПЛ? Мне-то, конечно, будет интересен. Я сижу себе, а футболистам надо пахать и работать, хватит ли у них сил. Я за как зритель.

Но боюсь, это ляжет серьезным бременем на здоровье игроков», — сказал Колосков.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 на первом месте идет «Краснодар», набрав 24 очка. На втором месте располагаются самарские «Крылья Советов», имея в активе 21 очко. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 18 очков.

Петербургский «Зенит» является чемпионом России пяти последних лет. Сейчас клуб с берегов Невы занимает в таблице четвертое место, набрав за десять туров 17 очков. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Сочи».

Ранее «Зенит» обыграл «Балтику» в матче Кубка России.