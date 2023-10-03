Тренер Карпин жестко ответил на вопрос, устал ли он от футбола

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после проигранного матча Пути РПЛ Кубка России московскому «Локомотиву» заявил, что не устал от футбола, передает Sport24.

«Устал ли я от футбола? А можно устать от футбола? Вы не устали этой хренью заниматься? Я в футболе всю жизнь, потому что мне нравится», — сказал Карпин.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:3.

В первом тайме в составе красно-зеленых отличились Тимур Сулейманов и Антон Миранчук. Через 15 минут после перерыва счет до разгромного довел Максим Глушенков. За пять минут до финального свистка игрок ростовчан Максима Осипенко отыграл один мяч.

В турнирной таблице группы B Кубка России «Локомотив» занимает пятое место, набрав десять очков. На втором месте располагается екатеринбургский «Урал», набрав восемь баллов. «Ростов» уступает «Уралу» по дополнительным показателям. Замыкает группу казанский «Рубин», имея в активе четыре очка. Клуб из столицы Татарстана уже лишился шансов на продолжение борьбы в следующем этапе турнира.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на своем поле с «Рубином», встреча пройдет 1 ноября. Ростов на своем поле примет «Урал». Игра состоится 2 ноября.

Ранее «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче Кубка России.