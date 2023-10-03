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Тренер Карпин жестко ответил на вопрос, устал ли он от футбола

Тренер «Ростова» Карпин заявил, что не устал от футбола

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после проигранного матча Пути РПЛ Кубка России московскому «Локомотиву» заявил, что не устал от футбола, передает Sport24.

«Устал ли я от футбола? А можно устать от футбола? Вы не устали этой хренью заниматься? Я в футболе всю жизнь, потому что мне нравится», — сказал Карпин.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:3.

В первом тайме в составе красно-зеленых отличились Тимур Сулейманов и Антон Миранчук. Через 15 минут после перерыва счет до разгромного довел Максим Глушенков. За пять минут до финального свистка игрок ростовчан Максима Осипенко отыграл один мяч.

В турнирной таблице группы B Кубка России «Локомотив» занимает пятое место, набрав десять очков. На втором месте располагается екатеринбургский «Урал», набрав восемь баллов. «Ростов» уступает «Уралу» по дополнительным показателям. Замыкает группу казанский «Рубин», имея в активе четыре очка. Клуб из столицы Татарстана уже лишился шансов на продолжение борьбы в следующем этапе турнира.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на своем поле с «Рубином», встреча пройдет 1 ноября. Ростов на своем поле примет «Урал». Игра состоится 2 ноября.

Ранее «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче Кубка России.

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