Футболисты «Балтики» вышли на матч в гетрах «Зенита»

Футболисты калининградской «Балтики» вышли на матч Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита» в гетрах клуба с берегов Невы. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Павел Богданов.

Это было сделано для того, чтобы судьи не путали черные гетры с темно-синими, в которых играют футболисты «Зенита».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Сейчас идет 70-я минута матча. Подопечные Сергея Семака выигрывают со счетом 2:1. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Иван Сергеев и Эдуардо Кейрос. За «Балтику» отличился Кристиян Бистрович.

В турнирной таблице группы C Кубка России «Балтика» занимает первое место, набрав девять очков, «Зенит» располагается на второй строчке имея в активе восемь баллов. Также в группе C выступают грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».

Действующим победителем турнира является московский ЦСКА. В решающем матче подопечные Владимира Федотова обыграли в серии пенальти «Краснодар».

Ранее экс-игрок «Зенита» назвал тревожным отставание клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).