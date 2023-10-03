Тарасова о Валиевой: девочке портят жизнь

Заслуженный тренер СССР по фигурном катанию Татьяна Тарасова в подкасте Первого канала «Произвольная программа» поделилась мнением о деле против Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), отметив, что спортсменка не виновата.

«Все нервы истрепали, рассматривают то, что не нужно рассматривать. Потому что там нет никакого дела. Портят девочке жизнь. Я не понимаю, чего они хотят», — сказала Тарасова.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться золотой медали командного турнира.

28 сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что новые слушания по делу о применении допинга Валиевой пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее Ирина Роднина ответила, почему затягивают решение по Валиевой.