Форвард «Спартака» объяснил причины поражения в двух последних матчах КХЛ

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Шейн Принс рассказал о причинах двух поражений подряд в матчах регулярного чемпионата. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«В последних матчах мы играли против двух оборонительных команд. Возможно, против лучших в КХЛ по этому компоненту. Они играют плотно, поэтому в атаке иногда возникали проблемы, и выглядело, будто бы мы в ловушке. У каждого звена нашей команды возникали проблемы в их зоне.

Есть еще несколько команд в лиге, которые стараются играть по такой же системе. Будем придумывать ходы, как взламывать оборону соперника и забрасывать больше, чем одну или две шайбы за матч», — заявил форвард.

В последних двух играх московский клуб уступил челябинскому «Трактору» (1:2) и ярославскому «Локомотиву» (2:4).

В текущем сезоне Принс заработал 8 (6+2) очков в 13 играх. «Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее канадский хоккеист рассказал о приводившей его в замешательство русской традиции.