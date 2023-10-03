Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал унизительными предложения Международного олимпийского комитета (МОК) и заявил, что с ними нельзя соглашаться. Его слова приводит РИА Новости.

«Нельзя унижатьcя, предложения МОК — это унижение, это как отказатьcя от родной матери. И cами cпортивные функционеры не должны на это cоглашатьcя, надо брать на cебя ответcтвенноcть и объяcнять cпортcменам. Я полгода назад у бокcеров cпроcил, они ответили: «Мы не поедем без флага и гимна». И не надо ничего думать. Тогда к нам будут по-другому отноcитьcя, не будет никаких cанкций», — заявил Кремлев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. При этом организация предложила отказывать атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Некоторые международные федерации ставят обязательным условием допуска россиян к международным стартам подписание декларации с осуждением специальной военной операции.

Ранее в МОК ответили на обвинения в двойных стандартах в отношении российских спортсменов.