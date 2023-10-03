Экс-игрок «Гамбурга» заявил, что УЕФА должен занять жесткую позицию к бойкотирующим странам

Бывший игрок немецких «Гамбурга» и «Карлсруэ» Сергей Кирьяков считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заинтересован в возвращении российских команд. Его слова передает ТАСС.

«Некоторые страны бойкотируют наш допуск, и здесь УЕФА должен занять жесткую позицию по этому вопросу, потому что в отношении детей не может быть никакой политики. Думаю, это первый шаг к возвращению взрослых команд. УЕФА ищет пути и заинтересован в том, чтобы наши команды играли в их турнирах и чтобы Российский футбольный союз не думал о переходе в Азию», — сказал Кирьяков.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков, не старше 17 лет. Они будут выступать без флага и гимна, а матчи будут проводиться за рубежом.

После этого о бойкоте матча против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

Сборные России всех возрастов были отстранены от участия в международных матчах весной 2022 года.

С весны 2022 года сборные России всех возрастов были отстранены от участия в международных турнирах.

Ранее Вячеслав Колосков оценил уровень следующего соперника сборной России по футболу.