Колосков оценил уровень следующего соперника сборной России по футболу

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что на матч сборной России против Камеруна соберется почти полный стадион. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас мы будем играть с Камеруном, это сильнейшая сборная в Африке. И на чемпионатах мира камерунцы часто участвуют. Думаю, что на первый за два года домашний матч сборной России в Москве соберется где-то 20 тысяч человек, практически весь стадион», — сказал Колосков.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

Сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном 12 октября на «ВТБ Арене». 16 октября в Турции россияне встретятся со сборной Кении.

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что можно не играть под флагами ФИФА и УЕФА.