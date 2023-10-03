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Экс-игрок «Спартака» рассказал, почему его не удивляет лидерство «Краснодара» и «КС»

Гладилин назвал стечением обстоятельств лидерство «Краснодара» и «КС»

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Владимир Федоренко/РИА \«Новости\»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что у российских клубов, не выступающих в еврокубках, есть психологическая неопределенность. Об этом он заявил Vprognoze.

«В нынешнем виде турнирной таблицы меня ничего не удивляет. Думаю, первые два места «Краснодара» и «Крыльев Советов» — это стечение обстоятельств. Команды и их тренерские штабы хорошо поработали и потому лидируют.

А у многих ведущих клубов сейчас есть некая психологическая неопределенность в связи с тем, что они не выступают в еврокубках. Поэтому у игроков частично теряется мотивация», — сказал Гладилин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

После 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) единоличным лидером является «Краснодар», опережающий ближайшего преследователя («Крылья Советов») на три очка.

Ранее Гаджиев заявил, что «Спартак» не лишится тренера после поражения от «КС».

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