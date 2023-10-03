Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер Гаджиев об увольнении Абаскаля: решение не зависит от одной игры

Тренер Гаджиев считает, что Абаскаля не уберут после поражения от «КС»

close
100%
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Футбольный эксперт и тренер Гаджи Гаджиев оценил вероятность увольнения главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после поражения от «Крыльев Советов». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это зависит не от одного матча. От одного поражения обычно принимаются эмоциональные решения. А если говорить о решении обдуманном, то это, конечно же, не зависит от одной какой-то игры, а от серии матчей. «Спартак» в этом чемпионате показывает игру нестабильную, и в начале вообще были дыры в обороне, понятно, что в этой ситуации все их амбиции — ничто иное, как неадекватная оценка своих возможностей», — сказал Гаджиев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Ранее экс-игрок сборной России назвал «Спартак» синонимом хаоса.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий