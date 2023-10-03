Тренер Гаджиев об увольнении Абаскаля: решение не зависит от одной игры

Футбольный эксперт и тренер Гаджи Гаджиев оценил вероятность увольнения главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после поражения от «Крыльев Советов». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это зависит не от одного матча. От одного поражения обычно принимаются эмоциональные решения. А если говорить о решении обдуманном, то это, конечно же, не зависит от одной какой-то игры, а от серии матчей. «Спартак» в этом чемпионате показывает игру нестабильную, и в начале вообще были дыры в обороне, понятно, что в этой ситуации все их амбиции — ничто иное, как неадекватная оценка своих возможностей», — сказал Гаджиев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Ранее экс-игрок сборной России назвал «Спартак» синонимом хаоса.