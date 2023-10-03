Экс-игрок сборной России считает «Спартак» синонимом хаоса

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что в московском «Спартаке» происходит неразбериха. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Спартак» ничем не удивил. Команду трясет в матчах с прямыми соперниками. Наверное, разгрома никто не ждал, но самарская команда сейчас на ходу. А в «Спартаке» как всегда неразбериха. Уже очень давно «Спартак» — синоним хаоса. Вокруг клуба всегда какие-то страсти, каждый сезон они увольняют тренеров. У них даже чемпионство было спонтанным после увольнения главного тренера», — сказал Канчельскис.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

После 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в таблице. По-прежнему единоличным лидером является «Краснодар», опережающий ближайшего преследователя («Крылья Советов») на три очка.

Ранее Геннадий Орлов высказался о выборе капитана в «Спартаке».