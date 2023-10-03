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Экс-футболист ЦСКА: Европа по уши увязла в конфликте с нами

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что можно не играть под флагами ФИФА и УЕФА

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ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что сборная России может найти себе соперников в условиях отстранения. Об этом он заявил «Евро-Футбол.Ру».

«Не хотят нас в Европе видеть, да и пусть. Это их выбор, но все же вылезет наружу. Они сами по уши увязли в конфликте с нами, не хотят разговаривать. Пусть не разговаривают! Есть Африка, Латинская Америка и Азия, можно с ними устраивать турниры. Можно же играть со всем миром, у нас теперь руки свободны. Можно устраивать коммерческие турниры и не играть под флагами ФИФА и УЕФА, если они нам запрещают это делать», — сказал Масалитин.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что в России футбола нет.

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