Комментатор Орлов о капитанской повязке в «Спартаке»: у Промеса нет авторитета

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что капитаном «Спартака» может стать даже новичок-иностранец. Об этом он заявил в эфире радио «Зенит».

«Кого ставить капитаном «Спартака», если не Зобнина? А вот Бонгонда играет хорошо, дайте ему повязку. Какая разница, новичок он или нет? Надо давать тому, кто лучше всех играет. Он своим авторитетом заслуживает того, чтобы быть капитаном команды.

Промес? Думаю, у него нет авторитета. Мы же не знаем, как игроки у нему относятся из-за его поведения. Капитан – это лидер на тренировках, до игры и после», — сказал Орлов.

Сейчас капитаном «Спартака» является Георгий Джикия, который проводит последние матчи своей команды в запасе.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

После 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в таблице.

Ранее эксперт назвал Абаскаля позорищем «Спартака».