Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Комментатор Орлов о капитанской повязке в «Спартаке»: у Промеса нет авторитета

Орлов считает, что Бонгонда уже заслужил капитанскую повязку в «Спартаке»

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что капитаном «Спартака» может стать даже новичок-иностранец. Об этом он заявил в эфире радио «Зенит».

«Кого ставить капитаном «Спартака», если не Зобнина? А вот Бонгонда играет хорошо, дайте ему повязку. Какая разница, новичок он или нет? Надо давать тому, кто лучше всех играет. Он своим авторитетом заслуживает того, чтобы быть капитаном команды.

Промес? Думаю, у него нет авторитета. Мы же не знаем, как игроки у нему относятся из-за его поведения. Капитан – это лидер на тренировках, до игры и после», — сказал Орлов.

Сейчас капитаном «Спартака» является Георгий Джикия, который проводит последние матчи своей команды в запасе.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

После 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в таблице.

Ранее эксперт назвал Абаскаля позорищем «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий