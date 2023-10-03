Эксперт назвал Абаскаля позорищем «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в своей колонке на Sportbox раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля за игру команды.

«Второй тайм также ничего не изменил в игре «Спартака». «Крылья» могли забивать больше четырех. Подвел черту под разгромом гол Шитова. Владиславу нужно было не бежать к пустым воротам, а просто подойти, развернуться спиной и забить пяткой, чтобы над «Спартаком» весь сезон смеялись.

Абаскаль после такого поражения должен прийти к руководству и подать в отставку. Это не катастрофа, это позорище «Спартака»!» — написал Бубнов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» является худшей командой РПЛ по забитым голам со стандартов.