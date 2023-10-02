Украинский легионер забил первый гол за «Челси» в АПЛ

Украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик забил первый мяч за свою команду в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В эти минуты «Челси» играет против «Фулхэма». Сейчас идет первый тайм. «Челси» ведет со счетом 2:0. Еще один мяч за «синих» забил Армандо Броя.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету лишь две результативные передачи.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Мудрик провел шесть матчей. «Челси» идет на 14-м месте. Команда не участвует в еврокубках, так как заняла 12-е место по результатам прошлого сезона.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии идет «Манчестер Сити», набрав 18 очков. На второй строчке располагается «Тоттенхэм», имея в активе 17 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Арсенал», уступая «Тоттенхэму» по дополнительным показателям.

Ранее экс-игрок сборной Франции объяснил провал Мудрика в АПЛ.