Футболист «Монако» поделился эмоциями от вызова в сборную России

Полузащитник клуба Лиги 1 «Монако» Александр Головин отреагировал на вызов в сборную России, отметив, что ему будет интересно сыграть за национальную команду в товарищеских матчах, передает «Чемпионат».

«Будет интересно сыграть товарищеские матчи, которые запланированы. Надеюсь, болельщики поддержат нас, а мы приложим все усилия, чтобы они остались довольными», — сказал Головин.

Подопечные Валерия Карпина проведут 12 октября матч против Камеруна. Игра состоится на «ВТБ Арене». 16 октября россияне сыграют в Турции с Кенией.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее стал известен состав национальной команды России на октябрьский сбор.