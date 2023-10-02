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Бывший наставник сборной России объяснил кризис «Зенита»

Тренер Игнатьев заявил, что в «Зените» случился внутренний надлом

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в стане петербургского «Зенита» произошел внутренний надлом, из-за которого команда не может набрать ход в чемпионате России.

По его словам, со временем это может измениться, однако для этого с игроками сине-бело-голубых должна быть проведена работа.

«Так бывает, это эффект второго года футбольного. Команды, как правило, выиграв чемпионат, испытывают трудности, чтобы выйти на тот уровень, который, был, к примеру, в предыдущем сезоне. «Зенит» пять лет удерживает чемпионский титул, у клуба все те же футболисты, все тот же тренер, такие же тренировки, все тоже самое, но вот где-то внутренний надлом такой произошел. Кажется игрокам, что оно само по себе придет. Я думаю, что оно придет, когда с ними произойдет определенная работа, что в их сторону будет направлено убеждение, что так нельзя относиться к делу, По тому, как игроки «Зенита» играют в обороне, видно, что они не рассчитывают, что против них кто-то покажет качественную и осмысленную игру. «Оренбург» в субботнем матче показал очень убедительную и содержательную игру, сумев показать то, с чем «Зенит» даже и не думал столкнуться», — заявил Игнатьев.

После 10 туров в турнирной таблице лидирует «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, на третьем месте располагается столичный «Локомотив» (18).

Ранее экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Краснодара».

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