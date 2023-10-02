Экс-игрок «Спартака» ответил, нужно ли клубу продлевать контракт с Мозесом

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что игрок красно-белых выглядит не так ярко, как раньше. Об этом он заявил Legalbet.

«Нужно ли продлевать контракт с Мозесом — это надо смотреть тренерскому штабу, кто на его позиции играет среди российских ребят, которые сейчас активно прогрессируют и они более молодые. Также надо смотреть, кто будет дальше стоять у руля «Спартака».

Мозес уже не тот, год назад он получше выглядел. Есть объективные причины в виде травм, возможно, возраст. Сейчас он выглядит не так ярко, как раньше», — сказал Гладилин.

Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года. До этого полузащитник защищал цвета «Интера», «Фенербахче», «Ливерпуля» и «Челси». В текущем сезоне нигериец провел семь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив один мяч.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Ранее Вячеслав Колосков назвал виновного в поражении «Спартака» от «Крыльев Советов».