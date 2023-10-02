Булыкин назвал главную сенсацию прошедшей трети сезона в РПЛ

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что главной сенсацией прошедшей части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) является лидерство «Краснодара» и «Крыльев Советов».

По его словам, предугадать подобное до начала сезона было невозможно.

«Сенсации? То, что «Зенит» не на первом месте, и «Крылья» прыгнули выше головы, хотя в прошлом сезоне боролись за то, чтобы не играть стыковые матчи, а сейчас практически тем же составом идут на втором месте. Такое случается. Это футбол, за это мы его и любим. «Краснодар», который идет сейчас на первом месте и показывает хороший футбол, нащупал свою игру. У других пока с этим трудности, многие не могут поймать стабильность. Думаю, что после зимней паузы нас будут ждать совсем другие игры и совсем другие результаты, потому что за два месяца подготовки перед возобновлением сезона можно будет с новыми силами пуститься в концовку сезона», — заявил Булыкин.

После 10 туров в турнирной таблице лидирует «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, на третьем месте располагается столичный «Локомотив» (18).

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