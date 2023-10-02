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Экс-тренер сборной России высказался о возможном увольнении Абаскаля

Тренер Игнатьев заявил, что разгром от «Крыльев» является для «Спартака» ударом

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что предугадать действия руководства московского «Спартака» по поводу будущего Гильермо Абаскаля в клубе невозможно.

По его мнению, вчерашнее поражение от самарских «Крыльев Советов» является большим ударом по амбициям красно-белых.

«Может ли руководство «Спартака» задуматься об увольнении Абаскаля? Это не мои функции, я не знаю, кто чего может. Для московского «Спартака» вчерашнее поражение — это удар по престижу. Этот результат — удар по самолюбию. Если это всех устраивает, то все останется как есть», — заявил Игнатьев.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Дмитрий Булыкин оценил перспективы «Крыльев Советов» выиграть медали РПЛ в 2024 году.

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