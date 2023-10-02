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Экс-игрок сборной России заявил, что не понял, как Абаскаль попал в «Спартак»

Экс-футболист Булыкин назвал непонятными эксперименты Абаскаля

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за эксперименты с составом. Его слова передает «Чемпионат».

«Эксперименты Абаскаля непонятные. Футболисты сами не знают, кто игрок основного состава. Нет взаимодействия. Это очень сильно влияет, но у Абаскаля такая тактика. Не понял, как он попал в «Спартак», но это не так важно. Важнее, что сейчас сами футболисты не совсем довольны положением. Абаскаль после такого поражения будет общаться с руководством. Что они примут — вопрос «Спартака», — сказал Булыкин.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов. Эту игру пропускал капитан Георгий Джикия.

Ранее бывший игрок «Спартака» объяснил, почему Карпин не возглавит команду.

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